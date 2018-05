Spagna, Lopetegui: "Lasciare fuori Morata è stato doloroso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julien Lopetegui, ct della Spagna, ha parlato a Cadena SER dell'esclusione dai convocati per il prossimo Mondiale dell'attaccante del Chelsea Alvaro Morata: "Ho dovuto prendere una decisione coraggiosa, ha attraversato alcuni momenti buoni in stagione ma anche alcuni dove non ha giocato. Anche nelle ultime partite. Sono sicuro che tornerà a essere un attaccante di livello internazionale e che in futuro farà le fortune della nostra Nazionale. Lasciarlo fuori è stato doloroso".