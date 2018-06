Spagna, Lopetegui: "Mondiale? Ogni gara complicata, sarà sempre dura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Tunisia in amichevole, il commissario tecnico della Spagna Julian Lopetegui ha detto: "Dobbiamo trarre conclusioni dalla prima parte. In questo contesto, la squadra è riuscita a superare le difficoltà e a crescere contro un avversario difficile. Ogni partita della Coppa del Mondo sarà così, contro nessuna squadra vinceremo 3 o 4 a zero".