Spagna, Lopetegui: "Morata out? E' la parte dolorosa del nostro mestiere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui, ct della Spagna, in una lunga intervista a Marca ha parlato anche delle esclusioni eccellenti dalla lista dei convocati per il Mondiale: "Le esclusioni di Morata, Bartra e Vitolo? Fa parte del nostro lavoro. Sapevamo che alcune scelte sarebbero state dolorose, ma purtroppo non tutti potevano entrare nella lista. Normale che alcuni giocatori che si sono resi protagonisti durante la stagione ci siano rimasti male. E' la parte dolorosa e più difficile del nostro lavoro, ma è una nostra responsabilità e dobbiamo prendere decisioni in totale onestà".