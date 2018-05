Spagna, Lopetegui verso il Mondiale": "Dobbiamo prepararci al VAR"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julen Lopetegui, ct della Spagna, ha parlato del Mondiale e dell'introduzione del VAR nella Coppa del Mondo: "Dobbiamo prepararci a questa tecnologia perché ci saranno diversi stop a cui non siamo abituati. Dobbiamo capire bene quali sono le regole visto che in Spagna l'assistenza video non esiste. Al di là del VAR, dovremo farci trovare pronti e giocare il nostro calcio".