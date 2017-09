Spagna, Lopetegui vuole la bolgia e teme i fischi a Piqué

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riporta il quotidiano La Stampa, c'è tensione in casa Spagna in vista della sfida contro l'Italia, decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale. Il CT Lopetegui ha chiesto ai tifosi di rendere il Santiago Bernabeu una bolgia, per spingere una formazione non più invincibile come qualche anno fa verso un successo che sarebbe fondamentale. Il timore più grande è quello dei fischi per Piqué: il difensore del Barcellona ha troppe volte ha giocato sui "doppi sensi".