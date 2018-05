Spagna, Lucas Vazquez: "Pensiamo a lavorare per vincere il Mondiale"

© foto di J.M.Colomo

Dal ritiro della Spagna, il giocatore del Real Madrid Lucas Vazquez ha parlato del Mondiale e della sfida amichevole contro l'Argentina: "Favoriti al Mondiale? Dobbiamo essere realisti: abbiamo una squadra molto ampia, giocatori dei top team, ma non vale la pena pensare a se siamo favoriti, ma solo a lavorare, per conoscere i nostri punti di forza e arrivare in buone condizioni e cercare di vincere la Coppa del Mondo. Siamo entusiasti, siamo in un buon momento, l'atteggiamento della squadra è spettacolare. E' tempo di lavorare per raggiungere gli obiettivi ma siamo sulla strada giusta. Argentina senza Messi? L'Argentina ha grandi giocatori ... Sembra che Messi sarà in dubbio fino all'ultimo minuto ma noi vogliamo affrontare i migliori quindi se ci sarà, meglio".