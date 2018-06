Spagna, Monreal: "L'obiettivo? Semplice, vincere il Mondiale"

Fonte: tuttomondiali.it

Il difensore spagnolo Nacho Monreal ha parlato in conferenza in vista dell'impegno in Russia per la Coppa del Mondo: "La chiamata in nazionale? Ero all'ospedale a Saragozza, perché mia moglie aveva appena partorito. Ero super felice, la stessa settimana sono arrivate due grandi notizie. Un gol al Mondiale? Speriamo, siamo qui per dare una mano il più possibile e vorrei poter segnare un gol in Coppa del Mondo. Speriamo di vincere, l'aspirazione è questa, siamo consapevoli che ci sono grandi nazionali e che non sarà facile vincere, ma il desiderio è questo".