Spagna, Nacho: "C'è molta autostima, siamo pronti per il debutto"

Dopo l'1-0 rifilato alla Tunisia, il difensore della Spagna Nacho si è detto ottimista in vista del debutto al Mondiale previsto per venerdì contro il Portogallo: "Non è stata la nostra migliore partita, ma le sensazioni sono state positive. A prima vista potrebbe sembrare che ci siano sensazioni peggiori, ma non è così, l'autostima della squadra è molto grande e l'abbiamo rafforzata. Abbiamo fatto una fase di qualifica spettacolare e le amichevoli sono andate bene. Siamo arrivati ad un livello ottimale per la prima partita, la più importante della Coppa del Mondo. Abbiamo molte opzioni, diversi sistemi".