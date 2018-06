Spagna, Nacho: "Per tutto ciò che è successo un punto va benissimo"

Il giorno dopo del 3-3 arrivato contro il Portogallo, il difensore della Spagna Nacho è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato sulla gara: "Penso che la squadra abbia mostrato carattere, molta forza in un momento complicato dopo quello che è successo e ciò che abbiamo visto nel match, ed è per questo che siamo soddisfatti. Hierro? È stato capitano della nazionale e del Real Madrid e questo dice tutto. Può insegnarci molto, è un orgoglio averlo con noi. Il pari? È un pareggio che dà fiducia alla squadra, sappiamo che meritavamo di più, abbiamo giocato bene nella ripresa, ma per come è andata l'intera gara siamo soddisfatti. Per la prossima gara abbiamo bisogno di un paese unito intorno alla Coppa del Mondo, lottiamo tutti per un sogno e siamo sulla stessa barca".