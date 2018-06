Spagna, Nacho: "Ronaldo? Meglio averlo al tuo fianco che da avversario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola Nacho Fernandez, intervistato da Marca, ha parlato così del Mondiale, di Ronaldo e del suo futuro: "Il Real è casa mia, l'ho sempre avuto chiaro nella mia testa. Vengo da due stagioni spettacolari e per questo sono in Russia adesso. Ronaldo? Al debutto mondiale affronteremo il miglior giocatore del mondo, oltre che i campioni in carica in Europa. Col Portogallo dovremo fare una buona partita, naturalmente è meglio avere Ronaldo come compagno che come avversario. Ronaldo via? No, va bene giocare contro in Nazionale, ma lo vorrei sempre nel mio club. Zidane? I primi giorni dopo il suo addio sono stati duri, abbiamo ricevuto la notizia all'improvviso. Abbiamo vissuto insieme l'era migliore del Real Madrid, ma ora dobbiamo voltare pagina e sostenerlo nella sua decisione".