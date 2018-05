Spagna, per Carvajal lesione non grave: da oggi in Nazionale

© foto di J.M.Colomo

Rottura del muscolo semitendinoso della coscia per Dani Carvajal. Come riporta Marca, la lesione del difensore del Real Madrid non sarebbe così grave e dovrebbe tenerlo fuori circa due-tre settimane. Intanto, come informano i canali ufficiali della RFEF, il classe '91 oggi raggiungerà il ritiro della Nazionale per iniziare il suo processo di recupero.