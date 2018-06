Spagna, Piqué: "CR7 si fa cadere troppo spesso" ma poi lo elogia

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 3-3 arrivato contro il Portogallo, il difensore della Spagna Gerard Piqué ha lanciato una frecciatina a Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha la tendenza a lasciarsi cadere troppo spesso e quasi sempre gli concedono una punizione", ha detto il giocatore blaugrana che dopo averlo pizzicato però lo ha anche elogiato: "Devo congratularmi con Cristiano, molti lo criticano e guardatelo come risponde in campo! La gente farebbe meglio a lasciargli un po’ di libertà. Vorrei essere come lui...".