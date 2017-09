Spagna, Ramos: "Contento per Isco e Asensio. Ottimo pubblico ieri"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano della Nazionale spagnola Sergio Ramos ha commentato nella zona mista del Bernabéu la vittoria contro l'Italia: "Sono contento per Isco e Asensio, stanno facendo davvero bene. La Nazionale spagnola ha bisogno di loro. Piqué? Abbiamo provato a far passare in secondo piano i fischi a Piqué, il pubblico ha risposto bene in generale e siamo soddisfatti".