Spagna, Rodrigo: "Un sogno rappresentare il mio paese ai Mondiali"

Fonte: tuttomondiali.it

L'attaccante spagnolo Rodrigo Moreno ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo Mondiale: "Siamo calmi, sappiamo della nostra responsabilità, rappresentiamo la nazionale, c'è un test prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo il massimo entusiasmo. C'è il massimo rispetto tra tutti. Siamo tutti pronti, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E' il sogno di ogni professionista rappresentare il ​​tuo paese nella Coppa del Mondo, soprattutto in Spagna, dove ci sono grandi giocatori".