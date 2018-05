Sterling e le critiche: "Mio padre fu ucciso con colpo di pistola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raheem Sterling si difende dalle accuse. Dopo essersi tatuato un mitra sul polpaccio destro, l'attaccante del Manchester City è stato pesantemente criticato in patria, tanto che oggi il The Sun ha aperto la propria edizione sportiva con la richiesta, avanzata da esponenti di movimenti britannici contro le armi, di escludere il giocatore dalla Nazionale inglese. Via Instagram, Sterling però ha risposto: "Quando avevo due anni mio padre sparato a morte e feci la promessa di non toccare mai una pistola nella mia vita. Io sparo col piede destro, il significato è ancora più profondo e il tatuaggio è ancora da finire".