Svezia, i convocati per il Mondiale: ci sono quattro italiani, Ibra fuori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CT della Svezia Jan Andersson ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Russia. Ecco l'elenco dei 23, nel quale sono compresi 4 italiani: Krafth ed Helander del Bologna, Rohden del Crotone e Hiljemark del Genoa. Non c'è, come annunciato, Zlatan Ibrahimovic.

Portieri: Robin Olsen (FC Copenaghen), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Difensori: Andreas Granqvist (Krasnodar), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (Celtic), Ludwig Augustinsson (Werder Brema), Pontus Jansson (Leeds), Emil Krafth (Bologna), Filip Helander (Bologna), Martin Olsson (Swansea)

Centrocampisti: Sebastian Larsson (Hull), Gustav Svensson (Seattle), Albin Ekdal (Amburgo), Emil Forsberg (Lipsia), Viktor Claesson (Krasnodar) Jimmy Durmaz (Tolosa), Marcus Rohdén (Crotone), Oscar Hiljemark (Genoa)

Attaccanti: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese-Thelin (Waslan Beeveren), Ola Toivonen (Tolosa)