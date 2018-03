Svezia, Ibrahimovic potrebbe tornare: "La Nazionale mi manca"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del proprio rapporto con la Nazionale svedese recentemente interrotto: "Mi manca molto la maglia della Nazionale. Convocazione? Nessuno deve chiamarmi, se voglio, torno. Ma tutto a suo tempo. Voglio sentire di essere in grado di fornire delle buone prestazioni in campo. La porta non è chiusa. Quando hai giocato per 20 anni per la Nazionale, vedere altri che giocano al tuo posto è difficile. Voglio giocare: con il club o con la Svezia, è lo stesso". A riportarlo è L'Equipe.