Svezia, Krafth: "Non riuscivo a muovermi per l'infortunio. Sono rinato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emil Krafth, terzino di proprietà del Bologna, ha parlato dal ritiro della Nazionale svedese: "Farò di tutto per cercare di ottenere un posto in squadra - riporta BolognaNews.net - È la cosa più grande che puoi fare come calciatore: un sogno d'infanzia che ora si sta avverando. L'infortuno alla schiena è alle spalle, ora mi sento completamente rinato. È incredibilmente bello perché nei momenti peggiori ho avuto un tale dolore che non riuscivo a muovermi".