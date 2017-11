Svezia, Lindelof: "Krafth meglio di me come terzino, giocherà lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Victor Jörgen Nilsson Lindelöf, plaude al rientro di Krafth in Nazionale in vista della sfida all'Italia nello spareggio Mondiale: "Sono momento contento e credo che sarà lui a giocare come terzino destro, molto meglio di me. Sarei davvero sorpreso se fossi io a giocare come laterale"