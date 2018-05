Svezia, nessun dietrofront: Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale

© foto di Imago/Image Sport

Niente Russia 2018 per Zlatan Ibrahimovic. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la federazione svedese ha reso noto che l'attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy non ha cambiato idea in merito alla decisione di abbandonare la nazionale dopo l'ultimo europeo. "Ho parlato con Zlatan martedì - ha detto il team manager Lars Richt - e mi ha fatto sapere di non aver cambiato idea".

Parole che stridono con le dichiarazioni dello stesso Ibra che qualche settimana fa, interrogato sul tema, s'è espresso così: "Un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale". E' l'ultimo colpo di scena?