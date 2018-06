Svizzera, Petkovic: "Non voglio rischiare Xhaka, sta recuperando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani la Svizzera sarà impegnata nella sfida amichevole contro la Spagna e il commissario tecnico Vladimir Petkovic ha parlato delle condizioni di Granit Xhaka, alle prese con una contusione alla caviglia: "Meglio che non giochi ma ancora non è deciso nulla. Ogni ora che lavora sta meglio e ha meno dolore alla caviglia. Non vogliamo rischiare davvero. Prenderò la decisione finale domani mattina".