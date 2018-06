Svizzera, Ricardo Rodriguez e Seferovic stendono il Giappone: 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Svizzera si sbarazza del Giappone grazie alle reti del laterale del Milan Ricardo Rodriguez, su rigore (42'), e dell'attaccante del Benfica Haris Seferovic (82'). 2-0, dunque, il risultato dell'amichevole pre-Mondiale giocata questa sera allo Stadio di Cornaredo. Per quanto riguarda gli "italiani" in campo, 90 minuti per Behrami dell'Udinese, 73 per Rodriguez e 64 per Freuler dell'Atalanta.