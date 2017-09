TMW RADIO - Conti: "Contava solo la vittoria. Mi trovo bene nella difesa a 4"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Conti, terzino del Milan e della Nazionale italiana, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio nel post-partita del match vinto dagli azzurri contro Israele per 1-0: "Era una partita molto difficile, ma eravamo molto sereni. Abbiamo avuto una grande occasione dopo 5 minuti con Belotti, se avesse segnato sarebbe cambiata la partita. Era importante riscattare la sconfitta contro la Spagna. Avevamo voglia di sbloccarla subito e questo ha portato a fare qualche giocata frenetica, ma vincere con 1 o 5 gol di scarto è uguale, contavano solo i tre punti. Nel 4-2-4 mi trovo bene, ho sempre giocato a quattro e lo sto facendo anche nel Milan. Con Gasperini è stata la prima volta come quinto di centrocampo, giocando in quel modo ho più spazio e più libertà per la fase offensiva".