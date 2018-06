Torreira: "Al Mondiale grazie alla Samp. Vogliamo scrivere la storia"

Real Madrid, anche Tite per la panchina: "Ci sentiamo dopo il Mondiale"

Arsenal, addio per 9 giocatori: Mertesacker si ritira

Chelsea, la meteora nerazzurra Wallace non rinnova

Barcellona, Ramon Planes nuovo innesto in società

Rijeka, Valeri Bojinov rinnova per un altro anno

Crystal Palace, Cabaye non rinnova: cercato da Corvino

Manchester United, il West Ham rifiuta 60 milioni per Arnautovic

Croazia, vittoria in rimonta contro il Senegal: a segno Perisic

AZ, preso Savastano per stare senza pensieri

Liverpool, non solo Emre Can. Saluta anche Flanagan

Leicester, Huth non rinnova: saluta uno degli eroi del titolo

Partizan, preso l'attaccante ex Nacional Ricardo Gomes

Lucas Torreira , centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Samp Tv a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, dove sarà protagonista con la maglia dell'Uruguay: "Se sono in Russia con la Celeste devo dire grazie alla Sampdoria. Adesso spero di fare un grande Mondiale e aiutare la mia squadra ad andare il più lontano possibile: siamo un Paese piccolo, ma con una grande tradizione calcistica e, dopo i successi del 1930 e del 1950, vogliamo scrivere una nuova pagina di storia"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy