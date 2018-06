Tunisia, Khaoui: "Il Mondiale un sogno, vogliamo dare il massimo"

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Domani la Tunisia debutterà al Mondiale affrontando l'Inghilterra e il difensore Saîf-Eddine Khaoui si è detto pronto per questa gara: "Abbiamo l'ambizione di dare il massimo, dare tutto e, logicamente, i risultati seguiranno. Non vediamo l'ora di scendere in campo e giocare a questa prima partita della Coppa del Mondo. È un sogno, un orgoglio, è rendere felice tutta la famiglia, tutti i parenti e il popolo tunisino".