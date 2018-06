Tunisia, simula infortunio per consentire l'interruzione del digiuno

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Curioso quanto avvenuto nel corso dell'amichevole fra Turchia e Tunisia. Il portiere tunisino Moued Hassen ha simulato un infortunio attorno al 49' di gioco dopo un lieve scontro con un avversario. L'estremo difensore si è accasciato al suolo per diversi minuti facendo sì che l'arbitro interrompesse il gioco. Una situazione che ha permesso ai compagni di squadra di andare a bordo campo a bere acqua e mangiare qualcosa. Una simulazione per una buona causa, quella di Hassen: infatti per rispettare il Ramadan (che terminerà il 14 giugno, data d'inizio dei Mondiali) non è possibile, per un musulmano, mangiare e bere dall'alba al tramonto. Solo dopo è possibile interrompere il digiuno. E così i giocatori della Tunisia hanno fatto, con tanti ringraziamenti al proprio portiere.