UFFICIALE: Spagna, Fernando Hierro nominato ct per il Mondiale

Aleksandr Golovin sarebbe il potenziale decimo calciatore russo, se comprendiamo pure l'URSS, in Italia. La Juventus ci prova, conferma l'idea tramite il dirigente Giuseppe Marotta ma la forbice con il CSKA Mosca tra domanda e offerta c'è. In attesa di ufficializzare a breve Emre...

Torino, il pres. del Santos: "Offerte per Verissimo non ci soddisfano"

Serie A, 23 tecnici sotto contratto e una panchina libera (per poco)

Bologna, valzer dei portieri. Shopping a Venezia per il dopo Pulgar

Chelsea, offerta da undici milioni di euro per Albiol e Sarri

Chievo, idea Sau ma il giocatore non vuole lasciare Cagliari

Torino, come vice Belotti tornano di moda Falcinelli e Nestorovski

Serie A, diritti tv: aperte le buste, non raggiunto minimo garantito

Fiorentina, incontro in corso con l'entourage di Soucek

Un perdente di successo. De Zerbi, gioco e cuore per il Sassuolo

Valencia, dirigenza in Italia: sul tavolo il futuro di Cancelo e Zaza

Fernando Hierro è il nuovo ct della Spagna in sostituzione dell'esonerato Julen Lopetegui. L'ex Real Madrid guiderà la Roja durante il Mondiale in Russia, secondo quanto confermato dalla Federazione spagnola. Oggi alle 17.30 la conferenza stampa di "presentazione".

