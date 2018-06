Uruguay, Gimenez: "Tabarez ha fatto rivedere il gol di Godin con l'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josè Maria Gimenez è il man of the match di Uruguay-Egitto 1-0. Il difensore dell'Atletico Madrid, autore del gol vittoria all'88', ha parlato a Canal 12. "L'importante era vincere. Il Maestro Tabarez ci ha mostrato le immagini della gara contro l'Italia del 2014, dove abbiamo vinto col gol di Godin. E' stato l'esempio giusto: è stato un gol di anima, cuore, sono contento per me e soprattutto per la squadra".