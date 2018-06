Uruguay, i 23 convocati per il Mondiale: ci sono cinque "italiani"

RMC SPORT - E. Rossi: "Torino, puoi lottare per l'Europa League"

Lione, prezzo fissato per Yanga-Mbiwa: lo vuole il Montpellier

Real Madrid, Bale ora è incedibile. Non lascerà

Auxerre, preso Bellugou. Triennale per lui

Fulham, offerta di rinnovo per Jokanovic. C'è il Chelsea

Austria Vienna, doppio acquisto per il club austriaco

Atletico Madrid, Berta a Monaco per Lemar: operazione da 90 milioni

Mourinho: "Allenare il Portogallo? Non è ancora il momento"

Barcellona, Bartomeu blinda Dembelé: "Non andrà da nessuna parte"

West Ham, non solo Man United: c'è anche l'Everton su Arnautovic

Irlanda del Nord, O'Neil avvisa il WBA: "Evans andrà via, merita una big"

West Brom, Evans ha una clausola di retrocessione: via per soli 4 milioni

Amburgo, rinnovo fino al 2020 per il trequartista Hunt

Valencia, spunta il nome di Mario Gomez per l'attacco

Chelsea, futuro incerto per Courtois: Butland il possibile sostituto

