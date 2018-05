Uruguay, Suarez: "Spero che Salah recuperi, voglio affrontarlo al top"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Barcellona e dell'Uruguay, Luis Suarez, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Tema principale, l'infortunio di Salah, attaccante dell'Egitto inserito nello stesso girone dei sudamericani (Con Russia e Arabia Saudita, ndr): "E' sempre brutto quando capita un infortunio del genere, soprattutto quando accade in partite così ravvicinate al Mondiale. Spero che possa tornare al meglio, in modo da poter affrontare l'Egitto in piena forma e poter dimostrare che l'Uruguay è la Nazionale migliore. Mi piacerebbe vedere un Salah recuperato, capace di fare un Mondiale straordinario. In questo momento lo capisco, si trova nella mia stessa condizione di 4 anni fa: non lo auguro a nessuno".