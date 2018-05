Uruguay, Vecino: "Vogliamo far bene. È la competizione più importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter e della Nazionale uruguaiana, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dell'attesa per il Mondiale: "Credo sia la competizione più importante che un calciatore possa giocare in tutta la sua carriera. Quest'anno sarà molto bello, noi abbiamo fatto un ottimo percorso sin dal girone di qualificazione e vogliamo far bene". Infine, come riporta fcinternews, una battuta sul VAR: "Quando si gioca bisogna fare in modo che non ci siano episodi penalizzanti. Speriamo che questo strumento sia un bene per noi e per gli arbitri".