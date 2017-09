Verso Russia 2018 - Africa, gruppo A: corsa ridotta a due squadre

© foto di Federico De Luca

Cinque gironi in Africa per cinque posti in Russia. Nel gruppo A la corsa si è ridotta a due squadre, con Tunisia e Repubblica Democratica del Congo uniche contendenti. Fuori dai giochi la Guinea, sconfitta a una Libia che era già stata eliminata. Il pari fra le prime due classificate rimanda il discorso qualificazione a ottobre. Tunisia in grande vantaggio grazie al pari strappato a Kinshasa: fino a 13 minuti dalla fine il Congo era avanti di due reti (in gol la vecchia conoscenza del calcio italiano M'Poku) salvo dilapidare tutto nel finale. Le aquile di Cartagine sono vicinissime a tornare ai Mondiali dopo aver fallito la qualificazione nelle ultime due edizioni.

Questi i risultati dell'ultimo turno:



LIBIA-GUINEA 1-0 - 36' Elhouni

REP. DEM. CONGO-TUNISIA 2-2 - 9' Mbemba (C), 47' M'Poku (C), 77' Moke aut. (T), 79' Badri (T)

La classifica, a due giornate dalla fine:

TUNISIA 10

REP. DEM. CONGO 7

GUINEA 3

LIBIA 3

Prossimi turni:

5° turno:

GUINEA-TUNISIA

LIBIA-REP. DEM. CONGO

6° turno:

TUNISIA-LIBIA

REP. DEM. CONGO-GUINEA