Verso Russia 2018 - Africa, gruppo B: eliminazioni eccellenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque gironi in Africa per cinque posti in Russia. Nel gruppo B, quello sulla carta "della morte", ci sono già due eliminazioni eccellenti come il Camerun, che solo sette mesi fa si laureava campione continentale e l'Algeria, squadra con il tasso qualitativo più alto di tutta l'Africa. Discorso qualificazione ridotto a Nigeria e Zambia, con le aquile verdi in vantaggio, forti dei tre punti in più. Decisivo lo scontro diretto del 7 ottobre a Uya

Questi i risultati dell'ultimo turno:

NIGERIA-CAMERUN 4-0 - 29' Ighalo, 42' Mikel, 55' Moses, 76' Iheanacho

ZAMBIA-ALGERIA 3-1 - 6' e 32' Mwila (Z), 53' Brahimi (A), 88' Mwepu (Z)

La classifica, a due giornate dalla fine:

NIGERIA 10

ZAMBIA 7

CAMERUN 3

ALGERIA 1



Prossimi turni:

5° turno:

NIGERIA-ZAMBIA

CAMERUN-ALGERIA

6° turno:

ZAMBIA-CAMERUN

ALGERIA-NIGERIA