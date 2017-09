Verso Russia 2018 - Asia, i verdetti. E c'è uno spareggio in ballo

© foto di Image Photo Agency

Giochi quasi fatti in Asia. In settimana si sono completati i gironi finali con gli ultimi verdetti. All'Iran già qualificato in estate si sono aggiunti Giappone, Corea del Sud e Arabia Saudita. La novità riguarda questi ultimi, che avevano fallito l'accesso ai Mondiali sia nel 2010 che nel 2014. A farne le spese l'Australia, presenza fissa dal 2006 a oggi ma ben lontana dai fasti in cui c'erano Viduka e Kewell. Nonostante la vittoria in Coppa d'Asia, peraltro giocata in casa, i socceroos stanno vivendo un periodo di mediocrità tecnica. Non sorprende la qualificazione del Giappone, in costante crescita grazie all'esperienza che i suoi migliori giocatori stanno avendo in Europa (in particolar modo in Germania), così come è un classico la qualificazione della Corea del Sud, cliente assiduo dal 1986 in poi. Eppure questi ultimi hanno sofferto non poco: decisivo lo 0-0 a Tashkent contro l'eterna delusa Uzbekistan, la quale stavolta non è riuscita nemmeno ad accedere ai playoff. Al suo posto la Siria, grazie al gol del 2-2 in Iran segnato al 93'. La nazionale se la giocheranno proprio con l'Australia e la vincente se la vedrà con la quarta classificata del girone nordamericano.

Risultati ultimo turno:

QATAR-CINA 1-2 - 47' Afif (Q), 74' Xiao Zhi (C), 84' Wu Lei (C)

IRAN-SIRIA 2-2 - 13' Haj Mohamad (S), 45' e 64' Azmoun (I), 93' Al Somah (S)

UZBEKISTAN-COREA DEL SUD 0-0

AUSTRALIA-THAILANDIA 2-1 - 69' Juric (A), 82' Pokklaw (T), 86' Leckie (A)

IRAQ-EMIRATI ARABI 1-0 - 29' Hussein

ARABIA SAUDITA-GIAPPONE 1-0 - 63' Al-Muwallad

Le classifiche finali:

Gruppo A

IRAN 22

COREA DEL SUD 15

SIRIA 13

UZBEKISTAN 13

CINA 12

QATAR 7

Gruppo B

GIAPPONE 20

ARABIA SAUDITA 19

AUSTRALIA 19

EMIRATI ARABI 13

IRAQ 11

THAILANDIA 2

Verdetti: Iran, Corea del Sud, Giappone e Arabia Saudita qualificate.

Playoff continentali:

SIRIA-AUSTRALIA (andata il 5 ottobre, ritorno il 10)