Verso Russia 2018 - Europa, gruppo A: Francia masochista, giochi riaperti

Giochi clamorosamente riaperti nel girone A di qualificazione ai Mondiali con l'indegno pareggio della Francia in casa contro Lussemburgo. La nazionale di Deschamps se la vedrà il prossimo turno contro la Bulgaria e la storia fa paura. Anno di (dis)grazia 1993 con i transalpini che hanno la qualificazione in pugno e devono solo fare un punto in due partite. Il primo match-point è clamorosamente perso contro Israele, in casa. L'ultima sfida è uno scontro diretto con i bulgari, che espugnano Parigi al 92' grazie a una rete di Kostadinov. Certo, altra Francia e ben altra Bulgaria, priva di giocatori che possano fare la differenza. Ma i bleus stiano attenti. Intanto la Svezia sogna ancora il primo posto e l'Olanda mantiene viva la fiammella della speranza: gli oranje devono arrivare all'ultima gara contro la Svezia ancora in corsa. Necessario intanto vincere la prossima sfida con la Bielorussia.



BIELORUSSIA-SVEZIA 0-4 - 18' Forsberg, 24' Nyman, 37' Berg, 84' Granqvist

OLANDA-BULGARIA 3-1 - 7' e 80' Propper (O), 67' Robben (O), 69' Kostadinov (B)

FRANCIA-LUSSEMBURGO 0-0

Classifica

FRANCIA 17

SVEZIA 16

OLANDA 13

BULGARIA 12

LUSSEMBURGO 5

BIELORUSSIA 5

Prossimi turni

9° turno

SVEZIA-LUSSEMBURGO

BIELORUSSIA-OLANDA

BULGARIA-FRANCIA



10° turno

FRANCIA-BIELORUSSIA

LUSSEMBURGO-BULGARIA

OLANDA-SVEZIA