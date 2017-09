Verso Russia 2018 - Europa, gruppo F: Inghilterra, ci siamo quasi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel gruppo F l'Inghilterra ha chiuso virtualmente il discorso qualificazione nell'ultimo turno, vincendo in rimonta lo scontro diretto contro la Slovacchia. Eroe della serata Marcus Rashford. L'aritmetica può arrivare a ottobre, in casa contro la Slovenia. Interessante la corsa al secondo posto con tre squadre coinvolte. Forte del punto in più e della sfida contro Malta all'ultima giornata, la Slovacchia è favorita. Occhio alla Scozia, attesa a due scontri diretti. Tutto è in mano ai britannici.

INGHILTERRA-SLOVACCHIA 2-1 - 3' Lobotka (S), 37' Dier (E), 59' Rashford (I)

SCOZIA-MALTA 2-0 - 9' Berra, 49' Griffiths

SLOVENIA-LITUANIA 4-0 - 25' rig. e 61' rig. Ilicic, 82' Vrbic, 90' Birsa

La classifica

INGHILTERRA 20

SLOVACCHIA 15

SLOVENIA 14

SCOZIA 14

LITUANIA 5

MALTA 0

Prossimi turni

9° turno

INGHILTERRA-SLOVENIA

MALTA-LITUANIA

SCOZIA-SLOVACCHIA

10° turno

LITUANIA-INGHILTERRA

SLOVACCHIA-MALTA

SLOVENIA-SCOZIA