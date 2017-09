Verso Russia 2018: Oceania, la Nuova Zelanda rispetta i pronostici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Indovinate un po', la Nuova Zelanda si è qualificata al playoff intercontinentale vincendo quello della confederazione dell'Oceania. Quella che è di gran lunga la più debole, a maggior ragione dopo l'emigrazione dell'Australia in Asia dopo i Mondiali del 2006. Gli all whites hanno avuto vita facile, vincendo comodamente il gironcino con Nuova Caledonia e Isole Figi e travolgendo in finale le Isole Salomone. Il 6 e 14 novembre si giocherà contro la quinta classificata del girone unico sudamericano. Che a oggi sarebbe l'Argentina. Missione sulla carta impossibile, anche se ci sono ancora due partite da giocare e la situazione potrebbe cambiare.

Questo il quadro completo delle qualificazioni dell'Oceania:

Gruppo A:

NUOVA ZELANDA 10

NUOVA CALEDONIA 5

ISOLE FIGI 1

Gruppo B:

ISOLE SALOMONE 9

TAHITI 6

PAPUA NUOVA GUINEA 3

Finale:

NUOVA ZELANDA-ISOLE SALOMONE 6-1 - 18', 36' E 93' Wood (N), 39' Barbarouses (N), 53' Fa'arodo rig. (S), 56' Thomas (N), 81' McGlinchey (N)

ISOLE SALOMONE-NUOVA ZELANDA 2-2 - 14' Bevan rig. (N), 21' Aengari aut. (N), 28' Lea'alafa rig.(S), 78' Fa'arodo rig.(S)