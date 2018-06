Verso Spagna-Portogallo, più Bernardo Silva che A.Silva. Nacho dal 1'

© foto di Imago/Image Sport

Ultime di formazione verso Spagna-Portogallo di questa sera alle ore 20:00. La formazione iberica dovrebbe presentare il 4-3-3 con Isco e Silva del City ai fianchi di Diego Costa. Piqué e Ramos in mezzo, Nacho come terzino destro. Nei lusitani, invece, 4-4-2 per Fernando Santos con Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. André Silva verso la panchina, spiega As, con Joao Mario titolare sull'esterno mancino.