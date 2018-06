Xavi: "Deschamps ha il suo stile ma è competitivo. Amo Griezmann"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata al Jounale de Dimanche, l'ex giocatore spagnolo Xavi ha parlato della Francia e di Deschamps: "Deschamps ha uno stile. Semplicemente, lui o Simeone provengono da un'altra scuola rispetto a Löw, Lopetegui o Guardiola. Deschamps non ha cambiato idea diventando un allenatore: solidità difensiva e contrattacco. Non gli importa di dominare perché dà più importanza alla sua organizzazione difensiva che a quella offensiva. La sua squadra non è meno competitiva rispetto ad altri modi di pensare. Griezmann? Lo amo perché ha la classe e fa la differenza. È uno dei migliori al mondo, molto forte fisicamente. In realtà, questo ragazzo ha tutto. Si adatterebbe perfettamente al Barça come ad ogni grande squadra ".