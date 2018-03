La corsa alla costruzione di nuovi stadi di proprietà. Il peso del botteghino nella colonna dei ricavi delle squadre proprietarie dello stadio

Nel corso di Scanner di ieri si è parlato del tema degli stadi di proprietà, un argomento particolarmente attuale. "E' in effetti interessante vedere se gli stadi di proprietà sono degli specchietti per le allodole. Il calcio è cambiato ed è diventato business. Le società che prima si occupavano solo dell'aspetto sportivo ora sono vere e proprie aziende e hanno necessità di andare a reperire ricavi che facciano la differenza: per le società che dispongono di uno stadio di proprietà è stato possibile verificare che uno stadio di proprietà oltre alla possibilità di aumentare il numero di spettatori - elevando una media di occupazione del posto in modo significativo - permette la creazione di ristoranti, negozi e gli spazi pubblicitari. Non essere proprietari dello stadio causa una dispersione di spese notevoli, che invece da proprietari potrebbe essere trasformata in ricavi. E' importante per esempio in altri paesi l'utilizzo degli stadi per manifestazioni che col calcio non hanno nulla a che vedere ma che portano introiti al club. Lo Juventus Stadium? Alla Juve ha portato benefici, come reddito nella prima stagione ha avuto un incremento di quasi del 20% nella variazione degli utili generati dalla presenza degli spettatori. L'aumento dei ricavi è stato dell'87% e gli abbonanamenti sono cresciuti del 63%.

Pubblicato da Tuttomercatoweb.com su Giovedì 16 marzo 2017

