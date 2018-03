TMW RADIO - Dini: "Addizionali? Decide solo l'arbitro"

L'avvocato Giulio Dini parla di calcio come non l'avete mai conosciuto nello spazio "Scanner" in onda su TMW Radio. Ieri ha affrontato il tema degli arbitri addizionali

L'avvocato Giulio Dini

"L'argomento degli addizionali è estremamente attuale, ancora di più se pensiamo all'episodio di ieri sera per il rigore concesso alla Lazio, oltre alla reazione di Donnarumma. Era Mazzoleni ed è l'esempio che ci permette di introdurre l'argomento. Che potere hanno gli arbitri addizionali? Il regolamento arbitrale: la regola numero sei, quando parla degli ufficiali di gara, è piuttosto vaga. Quella che è la loro attività effettiva, in relazione ai possibili falli o qualsiasi altro evento all'interno dell'area di rigore, non è specificatamente disciplinata. Sono sotto la direzione dell'arbitro, questa è la premessa fondamentale. La parola finale è quella del direttore di gara. Loro collaborano quando hanno una visione migliore".

