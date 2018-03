TMW RADIO - Dini sulla persistente crisi delle italiane in Europa

L'avvocato Giulio Dini parla di calcio come non l'avete mai conosciuto nello spazio "Scanner" in onda su TMW Radio.

L'avvocato Giulio Dini, direttore sportivo, si è concentrato nella scorsa puntata di "Scanner" in onda su TMW Radio ogni giovedì partire dalle 19:30, sulla persistente crisi delle italiane in Europa. Nelle coppe Europee le italiane e non riescono a decollare.

“Sono seriamente preoccupato per il calcio italiano, che non porta una squadra in finale di Europa League dal '99. Sono passati 18 anni, questo è un dato drammatico. Lo specchio della salute del campionato lo da il comportamento delle squadre in Europa League. La notizia buona invece è che dal 2018 il calcio italiano tornerà ad avere quattro squadre in Champions League e senza preliminari. I preliminari sono costati tantissimo alle squadre italiane, nelle ultime sette edizioni ci sono state sei eliminazioni e in molti di questi casi a queste eliminazione ne è seguita una retrocessione, per lo sfasamento e la difficoltà a ritrovarsi, avendo anticipato la preparazione di così tanto tempo, in un contesto italiano che è così sensibile a qualsiasi mutamento rispetto a tante altre realtà. Ci saranno nuovi criteri con il Ranking della Nazione, per determinare il numero dei club, poi ci sarà il ranking dei club, che servirà per la distribuzione degli stessi all'interno dei gironi, e per gli accoppiamenti dagli ottavi di finale in poi, per evitare di avere delle finali anticipate".

“Motivi della crisi? Molteplici, ma la differenza tecnica ed economica è un fattore da tenere di conto. Noi ci confrontiamo con club che nel loro paese ricevono anche solo per i diritti televisivi mediamente, degli importi superiori e mi riferisco tendenzialmente alle squadre di Europa League: a livello economico hanno un assetto economico migliore...”

Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Zenit e vice allenatore di Lucescu è intervenuto nel corso della trasmissione Scanner.

Le italiane stanno affrontando una crisi in Europa, per la sua esperienza maturata quali possono essere i motivi?

“Io da tanti sono all'estero e reputo la crisi anche un fatto mentale, è vero che il campionato italiano è difficile ma ci sono anche altri campionati altrettanto difficili, come in Russia, con le trasferte che abbiamo noi, il clima e i fusi orari che fisicamente sono impegnativi. L'Europa League per esempio doveva essere uno stimolo entusiasmante per la Roma, potevano puntare tutto su questo trofeo, ma hanno sbagliato l'atteggiamento. Non si può dare la colpa all'allenatore perché all'estero aveva fatto bene, probabilmente in Italia ha pressioni diverse....”

