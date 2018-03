TMW RADIO - Scanner, la prima puntata del programma con Giulio Dini

Ibrahimovic: “Se andassi in guerra, porterei Gattuso con me"

In occasione della presentazione come nuovo calciatore dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di Juventus-Milan di questa sera: “Ho fatto la storia in Europa, ho vinto 33 trofei e ho giocato con i migliori club e i migliori giocatori del mondo. Quello che ho fatto...