TMW RADIO - Scanner: Lo "spezzatino" del campionato di calcio condizionerà la vostra agenda oppure sarà un motivo per raffreddare l'interesse e dedicarsi ad altro?

In questa puntata di Scanner si è parlato del 'campionato spezzatino' in Italia (si verificherà in misura maggiore dal prossimo anno) ed è stato posto l'interrogativo se condizionerà l'agenda del tifoso oppure se sarà un motivo per raffreddare l'interesse e dedicarsi ad altro. "Quando andavamo in campo alle 14,30 erano periodi in cui alle 22 non andavi... al supermercato. E' cambiata la società molto rapidamente e anche i suoi interessi. Il campionato spezzatino è un elemento di cui bisogna prendere atto, magari gestendolo nel migliore dei modi. Cosa significa calcio spezzatino? Vuol dire che un numero considerevole di partite che in origine si giocavano tutte alla stessa ora, adesso sono suddivise in diversi giorni. Vuoi per gli impegni in coppa, vuoi perché in realtà ci sono esigenze di natura economica o televisiva. Si può andare dal venerdì al lunedì con tutte le gare della giornata senza preoccuparsi più della contestualità dell'avvenimento o del pericolo che una squadra faccia dei calcoli sul risultato dell'antagonista di due giorni prima. Rischi regolarità del campionato? Mi rifiuto di prenderlo in considerazione. Prima tra l'altro c'erano le radioline in panchina e non c'era comunque la contemporaneità: quanti risultati sono cambiati negli ultimi minuti...

Ancora siamo in una fase di studio sul campionato spezzatino: Tavecchio ha comunicato che il governo del calcio andrà verso partite su più giorni perché questa è l'esigenza dei nuovi mercati. I nuovi mercati sono considerati dal nostro sistema calcio una fonte per incrementare gli introiti, i ricavi, ed è in onore delle esigenze dei nuovi mercati - asiatici - che i nostri orari cambieranno. Il derby spagnolo giocato alle 12,30 ha dato risultati in termini di ascolto spaventoso, si parla di mezzo miliardo di persone. Adesso il calcio è di tutti, ogni nazione vuol rendere il proprio campionato più interessante per quei paesi che non possono averlo. La suddivisione delle gare in fasce orarie permette di coprire ampie aree di interesse e di vendere un prodotto che hai su più giorni. Il campionato inglese è l'esempio di come potrà essere il funzionamento di quello italiano: permette di ottenere ricavi più alti.

Il campionato spezzatino può mettere in difficoltà un tifoso abbonato che magari una domenica o in un latro giorno vorrebbe andare altrove, ad esempio a teatro. Per sapere se può farlo deve aprire l'applicazione sul campionato e vedere quando ci sarà la partita della sua squadra. Può creare anche problemi in famiglia tra chi è tifoso e chi no. C'è il rischio di forti discussioni interne".

Prima era impensabile vedere l'intero campionato NBA e i play off della NBA in tv. La trasmissione sistematica, adesso, delle partite crea fidelizzazione. Addirittura c'è chi tra il popolo giovanile, dice 'noi' parlando del Real o del Barcellona. E' questa la globalizzazione. E' il contrasto tra calcio dell'appartenenza rispetto ad una dimensione di puro spettacolo. Su questa fase di trasformazione ho qualche perplessità.

La spagna può essere presa a modello per ciò che potrà essere la reazione dei tifosi per quel che accadrà in Italia. La Spagna peraltro sta fatturando più che in Italia perchè 2-3 club sono un emblema a livello mondiale. A mio parere la Liga è noiosa, perchè - salvo rare eccezioni - è una lotta da sempre Real e Barça. C'è l'interesse dei nuovi mercati orientali ma dove non c'è una vera competizione il problema emergerà.

Credo che la tv e non il calcio spezzatino, cioè la trasmissione di tutte le partite rischi di allontanare la gente dagli stadi perchè si è inflazionato questo campionato. In altri paesi le partite che si giocano alla stessa ora non vengono trasmesse. c'è poi da dire che il sistema dei ricavi che vengono dai diritti tv può aiutare a creare equilibrio. Non è detto che i soldi vadano solo ai ricchi ma devono andare in misura superiore a chi ottiene maggiori risultati o chi fa avere al campionato maggior visibilità.

