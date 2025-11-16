Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Olanda-Lituania,

Pronostico Olanda-Lituania
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Olanda-Lituania nettamente a favore dei padroni di casa.

Pronostico Olanda-Lituania quote



E nelle quote Olanda-Lituania, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Olanda-Lituania: OVER 2,5

Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Olanda Lituania pronostico, i precedenti


Il bilancio storico tra Olanda e Lituania registra un solo precedente, che coincidente con la sfida d'andata di questo girone di qualificazione. Giocata a Kaunas, la gara terminò 3-2 per l'Olanda. La squadra di Koeman era passata inizialmente in vantaggio di due reti grazie ai gol di Depay e Timber, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Nel secondo tempo, però, Depay firmò nuovamente il gol decisivo, permettendo agli olandesi di portare a casa i tre punti.

WIDGET

Pronostico marcatore Olanda-Lituania


Tra i possibili protagonisti della sfida ...
E nelle scommesse Olanda-Lituania, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Olanda-Lituania: SEGNA
Dove vedere Olanda-Lituania in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Olanda-Lituania è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 17 novembre alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

