0-0 all'Olimpico: la Lazio spreca, Milan ringrazia. Tutto rimandato al ritorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ci prova ma non ci riesce, il Milan ringrazia: 0-0 all'Olimpico -

Occasione sprecata per la Lazio di Simone Inzaghi, che all'Olimpico non riesce a segnare pur avendo messo sotto per ampi tratti della gara il Milan. Gennaro Gattuso ringrazia, al termine della prima semifinale di andata di Coppa Italia: serata complicata per i rossoneri, mai pericolosi e senza Kessie (out per infortunio, ma in campionato dovrebbe rientrare) dalla mezz'ora. La Lazio si è resa pericolosa soprattutto con Immobile e Milinkovic-Savic, senza alcuna precisione: al 90' i tiri totali sono 16, soltanto 4 in porta. Discorso qualificazione rimandato alla semifinale di ritorno, in programma il 24 o 25 aprile a San Siro.

INZAGHI E GATTUSO NON SORPRENDONO -

Poche sorprese alla lettura delle formazioni ufficiali, soprattutto per quanto riguarda i rossoneri. Nella Lazio c'è Patric nella difesa a tre, con Bastos recuperato. Gattuso schiera un undici fatto in buona parte da titolari. In difesa torna Calabria e si rivede Laxalt. In attacco c'è Suso, con Borini al posto di Calhanoglu. E Piatek.

LAZIO IN PALLA, OUT KESSIE -

Prime fasi di studio, poi è la Lazio a prendere il possesso della partita. Senza troppi ghirigori: i biancocelesti puntano soprattutto sulla velocità di Immobile e gli inserimenti dei centrocampisti. Il Milan tiene palla ma non riesce a incidere, con Piatek fin troppo solo lì davanti. Alla mezz'ora brutte notizie per Kessie: l'ivoriano, già dolorante da una decina di minuti, è costretto ad abbandonare anzitempo la contesa. Al suo posto dentro Calhanoglu, il Milan perde centimetri e non solo.

TIRO AL BERSAGLIO BIANCOCELESTE -

Senza l'ex Atalanta, Gattuso prova ad alternare gli uomini del suo centrocampo. Di fatto, la Lazio prende ulteriormente campo. Fioccano le occasioni: poco prima dell'uscita di Kessie, Immobile aveva sbagliato un rigore in movimento. Poi tocca a Milinkovic-Savic e Parolo far sibilare il pallone a un soffio dalla porta difesa da Donnarumma. La fotografia del primo tempo: otto tiri della Lazio, soltanto uno nello specchio. L'ampia produzione offensiva dei ragazzi di Inzaghi, però, non diventa concreta: reti inviolate all'intervallo, col Milan che ringrazia.

STESSO POSTO, STESSA STORIA, STESSO BAR -

La complicata serata romana del Milan prosegue anche nella ripresa. Con un centrocampo che definire legerino suona eufemistico, i rossoneri non riescono a costruire azioni pericolose. Troppo isolato Piatek, ma la Lazio non approfitta della sterillità avversaria. I biancocelesti si fanno vedere dalle parti di Donnarumma con Correa e Milinkovic-Savic, sbagliano spesso i tempi del fuorigioco nella persona di Immobile, non riescono a trovare precisione nelle giocate e nei tiri.

FISCHI PER BIGLIA, OCCASIONE SPRECATA -

Esce Immobile dopo aver divorato il secondo gol della sua gara (ma era fuorigioco), nel Milan entra Biglia bersagliato dai fischi dell'Olimpico. Sono gli eventi da segnalare nell'assedio soltanto abbozzato dalla Lazio nel finale di partita. Finisce senza tiri, con 16 tiri della Lazio di cui appena 4 nello specchio, un brivido negli ultimi minuti per una palla sporcata in modo pericoloso da Piatek. Beffa per Simone Inzaghi, che ora dovrà giocarsi tutto alla Scala del calcio.

Il tabellino -

LAZIO-MILAN 0-0

Ammoniti: 35' Parolo, 78' Patric nella Lazio. 44' Romagnoli, 78' Calabria, 80' Donnarumma nel Milan.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo (73' Luis Alberto), Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile (81' Caicedo). Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié (28' Calhanoglu), Bakayoko, Paquetà (85' Biglia); Suso (73' Castillejo), Piatek, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.