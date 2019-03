1-0 Argentina ma non convince. Dybala: "Difficile giocare con quel vento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La squadra ha vinto, ha dato tutto quello che poteva e ottenuto comunque una vittoria". Ha parlato così Paulo Dybala, al termine della vittoria ottenuta dalla Nazionale argentina (1-0) contro il Marocco. La gara amichevole è stata decisa da un gol di Angel Correa nel finale, subentrato a de Paul a metà della ripresa. Una gara non particolarmente convincente da parte dell'Argentina, condizionata anche dal forte vento. "E' stato molto difficile giocare in quelle condizioni, sia nel primo che nel secondo tempo - ha proseguito Dybala -. Non è una scusa ma sicuramente ha influito. Una gara fallosa? Sapevamo che sarebbe stata così".