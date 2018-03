1-1 a Wembley: Insigne risponde a Vardy e dà fiducia alla Nazionale

© foto di www.imagephotoagency.it

E' terminata sul punteggio di 1-1 l'amichevole di lusso a Wembley tra l'Inghilterra di Southgate e l'Italia. Dopo il gol nel primo tempo firmato da Vardy, abile a sorprendere, con la complicità di Lingard, la difesa azzurra, nella ripresa la nostra Nazionale è andato un pochino meglio, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Federico Chiesa che si è procurato il rigore poi trasformato da Lorenzo Insigne. Decisivo il VAR per l'assegnazione del penalty, con gli inglesi che hanno comunque protestato a lungo. Nel finale la squadra di Di Biagio ha tentato anche di vincere la sfida ma il risultato sarebbe stato ingiusto per i Tre Leoni.