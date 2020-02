vedi letture

1-5 Fiorentina contro la Samp: Vlahovic e Chiesa schiantano i blucerchiati

Goleada della Fiorentina a Marassi contro la Samp con le doppiette di Vlahovic e Chiesa che hanno regalato, insieme all'autogol di Thorsby, tre punti molto importanti a Beppe Iachini che si riallontana dalla zona retrocessione.

PRIMO TEMPO - Partita subito in discesa per la Fiorentina, grazie all'autogol di Thorsby dopo otto minuti che ha battuto Audero pasticciando insieme a Bereszynski su un cross di Vlahovic con nessun attaccante viola a mettere pressione ai due giocatori della Samp. Dopo undici minuti il raddoppio: fallo di mano di Gaston Ramirez con l'arbitro Irrati che, dopo aver consultato il VAR, ha assegnato il penalty alla Fiorentina. Sinistro a incrociare di Vlahovic con Audero che ha toccato non riuscendo però a deviare il pallone fuori dalla porta. Al 40' altra svolta della gara: altro calcio di rigore in favore della Fiorentina per una gomitata di Murru ai danni di Pezzella. Secondo giallo per il difensore della Samp e penalty trasformato das Federico Chiesa che ha virtualmente chiuso la partita. Prima dell'intervallo altri due episodi: prima l'espulsione, sempre per doppia ammonizione, di Milan Badelj, poi un vero e proprio miracolo di Dragowski su colpo di testa da distanza ravvicinata di Tonelli che ha permesso ai viola di andare negli spogliatoi sullo 0-3.



OCCASIONE SAMP - La ripresa è invece iniziata con un doppio cambio operato da Claudio Ranieri. Fuori Thorsby e Bertolacci e dentro Jankto e Vieira, con il tecnico blucerchiato che ha dunque cercato di dare freschezza alla sua squadra nonostante il triplo svantaggio. Al 51' chance per i doriani: lancio millimetrico di Ramirez e girata al volo di Quagliarella ma Dragowski si è fatto trovare pronto deviando in corner.

POKER VIOLA - Al 57' quarto gol della Fiorentina. Grande ripartenza della squadra toscana, con Castrovilli che ha trovato un varco perfetto nel quale far correre Dalbert. L'esterno brasiliano ha calciato forte e basso ad incrociare, con Audero non perfetto nella respinta con i piedi: pallone che è finito dritto su Vlahovic per un tap-in molto comodo che ha regalato lo 0-4. Poco dopo bella azione di Chiesa che ha tirato da fuori area colpendo il palo alla sinistra di Audero. Altri cambi poi a metà del secondo tempo, con Ranieri che ha richiamato in panchina Ramirez inserendo Depaoli e Iachini che ha invece sostituito Castrovilli e Duncan mandando in campo Pulgar e Benassi.

IL FINALE - Festa completa per la Fiorentina al 78' con la doppietta anche di Federico Chiesa. Splendido il gol del numero 25 viola che con un destro da fuori area ha battuto Audero che ha soltanto sfiorato il violento tiro del giocatore gigliato. Nel recupero il gol della bandiera della Samp con Gabbiadini, ultimo a mollare, su assist di Colley.