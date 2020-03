-1 a Juve-Inter, con Dybala e Lautaro è sfida a ritmo di tango

Se da una parte gli attori protagonisti (almeno nelle attese della vigilia) saranno Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, dall'altra non si può far passare sottotraccia il duello a distanza fra Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Ovvero i due co-protagonisti (sempre ipotetici e sulla carta) del Derby d'Italia di domani. Uno scontro dall'alta cifra tecnica che ampliando la visione potrà essere interessante anche in ottica albiceleste. Ma prima di pensare a Messi e alla Seleccion, c'è da giocare la sfida più attesa nei confini della Serie A.

I numeri a confronto - Dopo un'estate da quasi certo partente, la Joya bianconera ha avuto bisogno di un po' di tempo per ritagliarsi un ruolo e un proprio spazio all'interno dello scacchiere di Maurizio Sarri. Il primo squillo di Dybala è arrivato alla 6^ contro la SPAL, assist per il 2-0 di CR7. La prima gioia personale, invece, è arrivata una settimana dopo proprio contro l'Inter. In totale i numeri stagionali di Dybala, oggi, parlano di 33 presenze, 12 gol e 11 assist. Una 'doppia doppia' che racconta tanto dell'impatto dell'argentino sul gioco bianconero.

Completamente diversi i presupposti della stagione di Lautaro Martinez. Idealmente terzo attaccante dietro Lukaku e Sanchez, il Toro ha impiegato pochissimo tempo a conquistarsi la maglia da titolare al fianco del belga. E oggi, nonostante un piccolo appannamento nelle ultime settimane, la sua stagione racconta di 30 presenze, 16 gol e 4 assist.